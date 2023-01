Virgínia Fonseca adia casamento com Zé Felipe e explica razão

Casada no civil com Zé Felipe, Virgínia Fonseca abriu o jogo sobre o casamento no religioso com o cantor.

A revelação foi feita nos Stories do Instagram, após a famosa abrir uma caixinha de perguntas e ser questionada sobre o assunto. - Publicidade- “Galera, o casamento na igreja se Deus quiser vem, algum dia ele vem, só que não neste ano, tá? Porque esse ano tem muita coisa, mês que vem faço o batizado das Marias e do Miguel”, contou. “Depois vem viagem, aí depois vem minha festa de aniversário, que vou fazer um evento em Valadares“, explicou Fonseca. “Depois vem festa de aniversário da Maria Alice, festa da Maria Flor. Enfim, muita coisa, muita coisa, e esse ano o casamento na igreja não vem, se Deus quiser ele vem, algum ano ele vem”, torceu. Para quem não sabe, Virgínia Fonseca tem duas filhas com Zé Felipe: Maria Alice, de 1 ano e Maria Flor, de 3 meses. Virgínia Fonseca faz revelação No papo com as seguidoras da rede social, a empresária foi questionada se estava rica ou milionária. Ao responder, a loira afirmou que estava “trilhardária”, mas que não estava falando de dinheiro. Na ocasião, Fonseca postou uma foto ao lado de Zé Felipe e das duas filhas. No feed da rede social, a instagramer também postou um registro em família e afirmou que eles são os amores da sua vida. Nos comentários, os seguidores não economizaram nos elogios. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)