Virgínia Fonseca curte dia de piscina com peça minúscula; veja foto

Virgínia Fonseca deu um feliz ano para os seus mais de 41 milhões de seguidores em grande estilo. Em sua conta do Instagram, a influenciadora surgiu na fazenda Talismã curtindo um dia de muito calor na piscina. Na ocasião, ela apareceu usando uma peça de verão fininha.

Nas imagens, Virgínia Fonseca surgiu sentada na beira da piscina usando um biquíni branco com alças fininhas, onde realçou totalmente as curvas definidas e saradas do seu corpo. Além disso, a famosa roubou a cena ao exibir a sua barriga totalmente negativa.

Bem vinda 2023”, disse ela na legenda da postagem, que contou com mais de mais de 1 milhão de curtidas. Fãs e seguidores fizeram questão de deixar um elogio através dos comentários.

“Maravilhosa demais”, disse um internauta. “Bicha linda”, comentou um rapaz. “Linda sempre”, falou uma admiradora. “Tapa na cara da sociedade está mamãe maravilhosa”, brincou uma fã da famosa. “A mais linda de todas”, falou um usuário.

Confira a publicação de Virgínia Fonseca nas redes sociais: