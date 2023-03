Pimenta: delegado vai do combate ao crime à disputa por prefeitura do interior do Acre

Conforme citado nesta coluna, que anunciou o delegado da Polícia Civil de Feijó, doutor Railson Ferreira, como possível nome para a disputa das eleições municipais em 2024, parece que o martelo está batido. Railson vai mesmo disputar as eleições para prefeito de Feijó nas próximas eleições municipais. A decisão teria sido tomada após se encontrar e articular com vários políticos de vários partidos. Todos incentivaram e apoiaram sua decisão, até então sigilosa.

Em Feijó, Railson já se reuniu com empresários, organizações sociais, religiosos e com populares. Todos demonstraram simpatia e que são a favor de sua candidatura à prefeitura.

Railson tem feito um grande trabalho em Feijó e, por isso, é tido dentro das secretarias de estado e de Segurança Pública como um dos melhores delegados em atividade no Acre. O delegado pretende ajudar ainda mais sua terra natal, quem sabe, governando o município.

É um nome fortíssimo para brigar pela sucessão do atual prefeito.

Dindin

Outro nome já citado neste espaço como forte candidato à prefeitura de Feijó é o do ex-prefeito Dindin. Dindin tem simpatia popular e é populista, sabe o caminho das pedras. Uma dobradinha com Dindin e o delegado Railson seria imbatível. Fontes informaram à coluna que já teria tido conversas entre os dois. Na política tudo é possível.

“Não tem vivência política”

Foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro quando perguntado sobre as pretensões políticas da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, em primeiro discurso após desembarcar no aeroporto de Brasília. O ex-presidente afirmou que sua mulher não será candidata à presidência nas eleições de 2026. O político ainda afirmou que, caso a decisão da esposa mude, “não irá proibi-la”.

Correção

A assessoria da deputada federal Meire Serafim (UB) entrou em contato com a coluna para informar que a deputada não integrou a comitiva da bancada acreana que teria ido recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro no aeroporto ontem (30), como dito nesta coluna.

Vai vendo

A coluna ficou sabendo de uma rixa política entre parlamentares da bancada Federal, e não é briguinha boba não, é coisa séria que pode até, futuramente, ter desfecho policial. Eita!

Claudia Pinho

A ex-assessora do deputado federal Roberto Duarte (REP), Claudinha, como é conhecida no meio político, foi candidata a deputada estadual nas eleições de 2022, agora faz parte oficialmente do governo de Gladson Cameli. A edição do Diário Oficial do Estado de ontem (30), trouxe a nomeação da ex-assessora para integrar o time da Secretaria de Educação. Claudinha tem experiência política, tornando-se respeitada na política.

Itamar de Sá

“Tenho muitos amigos em Marechal, e isso já me basta. A política não é uma ciência exata.Tem um tanto de subjetividade. É bem provável que meu tempo tenha passado. A vida é assim. Todavia, o tempo é o tempo… as vezes muda!”. Declaração feita pelo ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Itamar de Sá, em um grupo de WhatsApp quando o assunto foi a disputa da prefeitura do município em 2024. Quem acredita?

BR 364

O Acre voltou a ficar isolado do restante do país por via terrestre. O trecho da BR-364 nas proximidades de Extrema (RO), no KM 1033, foi interditado na madrugada desta sexta-feira (31) após uma cratera se abrir no meio da via. Assim que soube do ocorrido, o senador Alan Rick (UB) acionou imediatamente o DNIT que já começou a fazer a recomposição do aterro. A previsão da normalização do tráfego na BR é para a tarde desta sexta-feira (31).

Mâncio Lima

Já é a terceira vez que a Escola Antônio de Oliveira Dantas, no município de Mâncio Lima, tem sido alvo de criminosos, que levam a merenda dos alunos e até as panelas que são utilizadas para cozinhar os alimentos. Por estar localizada na zona periférica de Mâncio Lima, é de extrema necessidade o serviço de vigilância preventiva na escola. O diretor, inclusive, já acionou o deputado federal Coronel Ulysses por meio de sua assessoria para pedir providências.

Mais um

Quem tem demonstrado força política no município de Mâncio Lima é o casal Deda e Maria Antônia. Emplacando cada vez mais aliados ao governo, agora foi a vez do suplente de vereador Mário Gomes (PP). Parece que a relação do casal com Cameli continua intacta mesmo após as reuniões com emedebistas no município.