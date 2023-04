Após ameaça de massacre em escolas no Acre, Governo se manifesta e intensifica medidas

Após os atentados em escolas no Sudeste e Sul do Brasil, novos perfis tem surgido na internet com ameaças de massacres e, desta vez, um perfil tem ameaçado escolas no Acre. A conta identificada como @massacre_no.acre tem em sua bio a ameaça “Logo vcs estudantes, estarão todos mortos”.

Em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a pasta afirmou que já tomou conhecimento do perfil e ações de segurança devem ser intensificadas.

Segundo a Sejusp, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas. No canal, todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo. Além disso, a polícia também tem meios de rastrear contas falsas no Instagram.

Ao ContilNet, a Sejusp afirmou que “o Governo do Acre intensificou ações de segurança para coibir casos de violência na Rede Estadual e Privada de Ensino. Entre as medidas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, estão as constantes rondas nas instituições de ensino, por meio do policiamento escolar, atuação do Proerd e a Criação de um Cartão de Segurança, onde prevê o reforço de policiais em ambientes escolares”.