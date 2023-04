Após flagra em motel, MC Gui recebe oração de pastor em busca de perdão

MC Gui foi flagrado por sua ex-noiva, Bia Michelle, em um motel com outra mulher e decidiu colocar um fim no relacionamento. Antes de terminar, jogou nas redes sociais o momento que pegou o funkeiro com outra e o cantora foi extremamente criticado por sua atitude. Em busca de perdão, MC Gui tomou atitude e correu atrás de um guia espiritual.

Em um vídeo publicado pelo próprio funkeiro, ele aparece recebendo orações de um pastor. Nas imagens, MC Gui está de olhos fechados, com as mãos em sinal de oração recebendo a benção do pastor, em busca de arrependimento.

- Publicidade-

MC Gui pede perdão ao vivo