Bocalom percorre Rio Acre e visita bairros alagados na capital; veja FOTOS

Na manhã deste sábado (01) a Prefeitura de Rio Branco e a Defesa Civil, percorreram de barco, alguns bairros atingidos pela enchente do Rio Acre, na capital. O afluente alcançou a marca de 17,59 na última medição feita e já desabriga mais de três mil pessoas.

Desde a última semana, Bocalom cumpre agenda extensa nas áreas atingidas pelas enchentes. Ao lado do senador Márcio Bittar, na sexta-feira (31), o prefeito durante coletiva na escola Álvaro Vieira da Rocha, um dos abrigos da prefeitura montado para socorrer as vítimas, anunciou as medidas que serão tomadas para ajudar a população da capital.

- Publicidade-

Bocalom lembrou que de forma urgente, logo nos primeiros dias de enchentes, quando os igarapés de Rio Branco transbordaram na quinta-feira (23), já disponibilizou mais de R$ 5 milhões para ajuda humanitária.

Além do investimento próprio para ajuda imediata, o prefeito lembrou que nos próximos dias deve tramitar na Câmara Municipal de Rio Branco, o projeto “Recomeço”, que irá doar móveis para a população afetada pelas enchentes e microempresários que perderam produtos e equipamentos de seus empreendimentos.

A equipe do ContilNet acompanhou a visita e fez alguns registros. As imagens são do Fotógrafo Juan Diaz. Confira: