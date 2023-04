Coluna Beth Passos traz novidades sobre o Amazon Gastrobar, no antigo Seringal Beer; saiba mais

Com muita alegria, samba raiz, pagode comandado por Ricardo Damasceno e banda, feijoada delícia preparada pela mãe Zayra Ayache, as presenças de familiares e amigos. Foi assim que o guapo Gabriel Ayache Cunha comemorou seus 23 aninhos. Happy Birthday!

Meri Cristina Gonsalves feliz da vida celebrado o primeiro aniversário do Centro de Convivência para Idosos, O Conviva, inspirado em seu pai. São parceiras de negócios Ceres Fernandes, Silvana Armani, Socorro Freitas e Ati Almeida.

Para a felicidade e corujice da mamãe Valéria a bela Beatriz Martinello foi capa do mês de março da revista Extra Glamour de Londres. Is it luxury that speaks?

Há 3 anos a fotografa Allana Alencar realiza um trabalho pioneiro fotografando parto documental evidenciando a força feminina após gestar. Para ela parir uma criança é um dos grandes momentos de protagonismo da mulher.

São 4 agendamentos por mês, 2 cesarianas, com demanda de partos normais e naturais, nos hospitais ou domicílios. Os contratos são fechados e ela fica disponível para as famílias a partir da 37ª semana, ocorrendo antecipações com nascimentos de bebê prematuro.

Alerta de spoiler! O jovem empresário Braga inaugurará no próximo dia 21 de abril o Amazon Gastrobar no antigo Seringal Beer. A decoração foi inspirada em um verdadeiro seringal e desenvolvida pelo designer Roberto Maia. Veja os detalhes acessando @beth_news_

Ando fascinada pelo “”estilo gay”” dos novos figurinos e looks do Luan Santana. Geral criticando, mas só vejo vantagem. Se ele realmente é um artista gay dando um passo pra sair do armário, que lindo, espero que seja bem acolhido pelo seu público e faça mais sucesso ainda. Se ele não é um homem gay, também acho massa que adote essa estética diferente da dos machos topzera do sertanejo.

Ou seja, a sexualidade dele não importa. O que importa é que Luan Santana estar sob os holofotes desde a adolescência sem agredir ninguém ou falar uma grande merda. Pelo que sei de jornalistas que já o entrevistaram ou acompanharam em turnê ele é uma pessoa boa toda vida. Então que a polêmica dos looks alavanquem o seu sucesso. “Ai, mas eu não gosto é do estilo das músicas dele”. Tudo bem, o moço não está precisando de você pra lotar os shows dele não.

Empatia e solidariedade

Quando a palavra é muito enfatizada, a ação está em falta. Parece que o viver é injusto. Empatia e gratidão, são as palavras da vez. Mas sim, são banalizadas e quem mais tem empatia são os menos favorecidos, isto não é opinião.

Foi feita uma pesquisa no início de 2022: quem mais praticou solidariedade na Pandemia, foram as classes C e D. E quanto à “gratidão”- coisa mais linda do mundo, tão linda quanto o amor, uma forma de amor na verdade, um agradecimento acima do comum, que hoje em dia as pessoas usam para qualquer coisa. Até para quem apenas lhe abriu a porta do carro após as compras no mercado, mas que ao mesmo tempo ignora uma mãe pedindo uma lata de leite na saída do mesmo.

Empatia me vem ao ouvir moradores com dificuldades em conseguir água e alimentos básicos em mais uma tragédia no Acre por conta das chuvas.

Na fala de um deles, os supermercados estão com as prateleiras começando a esvaziar pela total falta de controle nas vendas, por conta também da BR-364 bloqueada, onde moradores “dos muitos condomínios de luxo” estocaram à vontade, enquanto muitos ficaram sem o mínimo.

Além disso, basta ver quem está literalmente no meio da lama ajudando como pode. Parece vir dos mais simples os maiores atos de solidariedade…talvez por já estarem acostumados a ver e passar por estas situações tenha dado a cada um deles o perfil do que se espera dos chamados seres humanos.

Neste momento precisamos praticar a empatia e a solidariedade. Seu excesso é o que falta a quem está dependendo da nossa ação à espera de voltar para a intimidade de seu próprio lar.

Online

O médico acreano Giovanni Casseb foi destaque na revista Caras pelo trabalho de emagrecimento que realiza no Estado do Acre.

Ovos de Páscoa anunciados pelos supermercados com parcelamento em até 3 vezes. Ah! Sem juros viu? Socorro!

Só lembrando que chocolate branco não existe. É apenas uma mistura de açúcar, leite, baunilha, leticina e manteiga de cacau.

O momento não é de mostrar pesquisas, nem de postar fotos com as vítimas da enchente do Rio Acre, o momento exige solidariedade REAL, CUIDADO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS causadas pelas cheias. Só acho!

Um ambiente insalubre acaba afetando até a mais forte constituição. O fracasso de uma sociedade se reflete na incapacidade de auxiliar aqueles que adoeceram por sua causa.

A falta de bom senso e responsabilidade adora o exagero de regras, até porque são mais oportunidades de poder descumprir preceitos e tentar evitar punições. São estímulos fortes para cérebros entorpecidos.