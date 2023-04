Coluna da Léia Lima: Festa Fantasia promete agitar a noite no Alto Acre; veja detalhes

AMIGAS

Aquele encontro descontraído. Empresaria Gerusa Arruda com amigas em noite bem Luluzinha!

BOATE

Inauguração da mais nova boate de Rio Branco TDZ Infinity, mais uma assinatura de sucesso do empresário Neto. Na foto a querida Ligia Viana marcando presença.

PROFISSÃO

Parabéns a querida Raqueli Bastos, cada conquista na caminhada de formação de um profissional é um degrau vencido e menos um a ser conquistado.

GAZIN

FESTA A FANTASIA

Dia 6 de maio acontece na Bariloche em Epitaciolândia a festa a fantasia. O evento promete ser dos mais animados com decoração temática, show pirotécnico e open bar de água e cerveja.

APOIO



Doutor Jorge Elías é um dos apoiadores e organizadores do evento que promete balançar a fronteira no próximo dia 6.