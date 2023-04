Coluna do Moisés: Leandro Chaves e Mateus Lima em férias quentes no Alagoas; veja

Noites Alienígenas no Festival de Cannes

O filme acreano Noites Alienígenas dirigido pelo documentarista e escritor Sérgio de Carvalho e produzido pela Saci Filme, produtora acreana, estará presente no Marché du Film, mercado do Festival de Cannes, um dos mais importantes eventos do calendário do cinema mundial, que este ano acontece entre de 16 a 27 de maio de 2023 na cidade francesa. O evento, voltado para compra e venda de produções, apresentação de projetos e negócios do mercado cinematográfico.

O convite para participar do evento foi de Jorge Viana, presidente da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) principal parceira do “Programa Cinema do Brasil” idealizado pelo Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo.

Um dos principais objetivos do programa durante o mercado é promover produções brasileiras, entre elas, os filmes selecionados pela programação oficial do Festival. Cinema do Brasil é um programa de promoção comercial do cinema brasileiro no mercado internacional.

O Cinema do Brasil conta também com o apoio institucional da Ancine (Agência Nacional do Cinema). O objetivo do Cinema do Brasil é fortalecer e ampliar a participação do audiovisual brasileiro no mercado internacional, oferecendo às empresas associadas apoio logístico e estratégico para que possam realizar coproduções e abrir mercados para a distribuição da sua produção, valorizando assim a imagem da indústria cinematográfica nacional no exterior.



Posse

Leonardo Lani de Abreu assume Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego no Acre. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), no dia 18 de abril. A solenidade contou com a participação de autoridades, líderes sindicais, amigos e familiares do superintendente.

Leonardo é integrante do quadro da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho (MPT) desde 2007 e reside no Acre desde 2009, onde já chefiou o projeto de fiscalização da Construção Civil, a Seção de Multas e Recursos e integrou o Grupo Nacional de Combate à Discriminação no Trabalho. Ele também é professor adjunto no curso de Direito da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Romeu e Julieta

A peça Romeu e Julieta estreou no dia 22 de abril no Teatro de Arena do Sesc, Centro de Rio Branco. para uma temporada até 07 de maio, terão quatro apresentações nos dias 29 e 30 de abril e 06 e 07 de maio, sempre às 19h30. Considerada uma das peças mais conhecidas e representadas de William Shakespeare, a tragédia desse romance é encenada pelo grupo Candeeiro.

O espetáculo é dirigido por Jaqueline Chagas e é composta por uma equipe de 17 atrizes e atores acreanos. Romeu será interpretado por Bruno Moraes e Julieta por Bruna Carangi. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Levando um 1kg de alimento não perecível ou de ração o espectador paga R$ 10 na entrada.

Na terrinha

E quem acabou de desembarcar na terrinha, após férias quentes no Alagoas, Nordeste do Brasil, foi o jornalista Leandro Chaves. Afeito a aventuras, o acreano, acompanhado pelo enfermeiro Mateus Lima, navegou de caiaque pelo mar de Maceió – capital alagoana -, dirigiu quadriciclo pelas falésias do litoral sul, fez mergulho guiado nos arrecifes e se banhou pela segunda vez nas famosas praias paradisíacas de Maragogi, considerada o Caribe brasileiro por conta de suas belas e cristalinas águas.



A ideia da viagem, segundo o repórter de política, cultura e Amazônia, foi aproveitar o que as praias do Alagoas têm de melhor a oferecer, não apenas em seus ambientes urbanos, como as consagradas orlas de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, em Maceió, mas também em suas paisagens rurais, como a tranquila e distante praia de Peroba, na divisa com Pernambuco, litoral norte alagoano. A coluna deseja bom retorno da dupla ao Acre.

Tributo ao Rock neste sábado na Exciter Motors

Neste sábado, 29 de abril, a partir das 10h no espaço da Exciter Motors, acontece o Tributo ao Rock anos 80 e 90, com shows das bandas The Roses, tocando rock internacional e a banda Retrorock trazendo os clássicos do rock nacional. A promoção é da Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (Amupac), dando início às comemorações de 20 anos da entidade, sob a produção de Isleudo Portela.



O Tributo ao Rock é uma das primeiras produções de 2023, que promete ser um ano de grandes shows para o público da Capital e do interior, valorizando os músicos locais, após o período pandêmico que tanto prejudicou a categoria.



“A ideia é levarmos a boa música, o rock, o samba, o jazz, para o maior número de pessoas, com as bandas genuinamente acreanas. Temos músicos de excelência e precisamos dar espaço a todos, principalmente depois de dois anos parados. A Amupac não medirá esforços para colocar de volta aos palcos a cena da música acreana, mas para isso precisa de apoio”, explica Isleudo Portela.

As bandas que vão tocar neste sábado

A Retrorock é uma banda de rock formada em Rio Branco em 2015 e seus integrantes são: Adão na guitarra, Adal no vocal, Júlio no baixo e Tássio na bateria. A banda toca clássicos do rock nacional anos 1980 e 1990 nas casas noturnas da cidade, em confraternizações e eventos. A Retrorock também fez pré show da banda Biquini Cavadão e show na Expoacre 2022.



A The Roses, conhecida por interpretar os maiores sucessos do rock clássico, foi criada em 2018, inicialmente para fazer cover da banda The Cranberries, mas acabou montando um repertório bem diversificado que é conhecido pelos clássicos do rock, com grande sucesso nas casas noturnas da Capital. Os integrantes são: Victória Elisabeth, vocalista, Felipe Lima na guitarra, Alessandro Mendonça na bateria e Paulo Parente no baixo.

Agenda

Evento: Tributo ao Rock anos 80 e 90

Quando: dia 29 de abril

Local: Exciter Motors, Rua São Paulo, 557

Horário: A partir das 10h