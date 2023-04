Com show confirmado na ExpoAcre, Zé Vaqueiro é acionado na Justiça e caso ganha destaque nacional

A colunista Fábia Oliveira do site Metrópoles trouxe à tona a polêmica briga entre DJ Ivis e o cantor Zé Vaqueiro. De acordo com a colunista, DJ Ivis iniciou uma árdua batalha judicial contra o cantor Zé Vaqueiro. Os músicos, que são sócios, se enfrentarão perante à Justiça após o cantor de piseiro ter decidido, junto com outras empresas sócias, cortar o DJ da parceria empresarial.

De acordo com os autos do processo, obtidos pela colunista, todo o imbróglio teria começado quando, em 14 de outubro de 2020, foi registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará a empresa denominada “Zé Vaqueiro Music LTDA”. A empresa de DJ Ivis, a Iverson S Araujo Gravações e Edições Musicais Eireli, tinha uma participação societária de 10%.

- Publicidade-

O representante da empresa, que era sócia majoritária, chamada J. J. S Musical Limitada – 50%, procurou pelo DJ pedindo ajuda com Zé Vaqueiro, que estava tendo conflitos com seu ex-sócio e queria levar sua carreira para um outro nível de sucesso.

Veja mais detalhes na coluna Fábia Oliveira, clique AQUI!

No Acre, o show de Zé Vaqueiro acontece na ExpoAcre no dia 2 de agosto, que também recebe na mesma noite a cantora Mari Fernandes.