Conheça mansão de R$ 35 milhões perto de Paris onde moram Neymar e Bruna

É na pequena cidade de Bougival, a cerca de 20 km da Torre Eiffel, onde Neymar vive desde 2017. Ali, a muralha de sua mansão proporciona total privacidade.

O jogador do Paris Saint-Germain tem agora a companhia permanente da namorada, Bruna Biancardi, grávida do 1° filho do casal. Os dois se conheceram no Réveillon de 2021 e, entre idas e vindas, estão juntos há quase 2 anos.

A propriedade de 5 andares e 20 ambientes interligados por elevador fica em um terreno de 5.000 m² com ampla área verde.

Está avaliada ao equivalente a R$ 35 milhões. Corretores locais estimam o aluguel mensal em R$ 150 mil. A área é bastante procurada por franceses ricos e estrangeiros em busca de tranquilidade.

Um dos atrativos da casa é a piscina interna. Há ainda uma sauna no estilo arquitetônico dos banhos turcos. A suíte principal é tão ampla que ocupa um andar inteiro.

O atleta e a influenciadora digital têm à disposição uma cozinha gourmet e adega. Neymar costuma se divertir com os ‘parças’ na sala de jogos.

A mansão do atacante fica em um subúrbio chique de Paris, com vasta área verde Foto: Reprodução

A casa de 5 pavimentos possui uma piscina coberta com temperatura controlada Foto: Reprodução