Emboscada: jovem recebe ligação enquanto andava de bicicleta e é ferido a tiros

Um adolescente de 15 anos foi vítima de uma emboscada planejada por um “amigo” dele, no final da tarde deste sábado (22), na Rua Geraldo Leite, localizado na quadra 9C do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente seria morador do bairro Cidade Nova e estava andando de bicicleta pela Cidade do Povo, quando recebeu a ligação de um amigo pedindo para que o mesmo fosse até a quadra 9C. O rapaz foi e, ao chegar no local, foi recebido com vários disparos de arma de fogo, sendo ferido com um tiro no braço direito e outra na perna esquerda. Após a ação, o “amigo” dele e o atirador fugiram do local.

- Publicidade-

Populares viram o adolescente caído e sangrando bastante, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local com uma ambulância de suporte avançado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° Batalhão também foram acionadas, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Os PMs colheram as informações e colheram as características do acusado, e foi feita uma ronda pela região para tentar prender os autores do crime, mas ninguém não foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).