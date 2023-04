Intenso tiroteio entre facções nesta terça; ninguém é preso e moradores se trancam em casa

Mais uma cena de guerra entre organizações criminosas por disputa de território foi registrada em Rio Branco. Moradores da Baixada da Sobral viveram momentos de tensão, pânico e terror na noite desta terça-feira (18), após um intenso confronto que foi registrado pelas facções Comando Vermelho, PCC e Bonde dos 13, por disputa de território.

Segundo informações da polícia, por volta 18h, vários moradores da Baixada da Sobral tiveram que se recolher para dentro de suas casas com medo de serem alvos da guerra entre o B13 e o CV, e acionaram a Polícia Militar informando que estava ocorrendo um tiroteio entre as facções em vários pontos da Baixada da Sobral.

Veja os pontos que ficaram em confronto nessa noite:

Na Rua Eldorado, conhecida como rua da torre do Tancredo, no bairro Pista, moradores relataram que houve diversos disparos de arma de fogo, e várias pessoas foram vistas com armas nas mãos.

Na Travessa Acre, no bairro Aeroporto Velho, próximo a um supermercado, moradores relataram que havia cinco pessoas, sendo que alguns estavam a pé e outros de bicicleta, fazendo disparos de armas de fogo para o alto e pinchando os muros. Na quadra 10, próximo a um comércio, foram disparados cerca de 30 tiros e aparentemente uma facção estava atirando contra a outra.

Na Rua do Sol, no bairro São Sebastião, em frente a Igreja Ebron, pessoas ainda não identificadas passaram atirando de forma aleatória.

Na Travessa João de Barro, no bairro João Paulo II, uma moradora relatou que estava ouvindo muitos disparos de arma de fogo de grosso calibre.

Na rua Água Azul, no Conjunto Cabreúva, próximo a entrado Parque Bom Sucesso, uma moradora relatou que estava ouvindo cerca de vinte disparos de armas de fogo.

Durante a ação dos faccionados armados não houve feridos e várias marcações com a sigla do CV foram feitas em muros, indicando o domínio do território, e houve comemoração com fogos.

Várias viaturas da Polícia Militar se deslocaram até esses pontos mencionados e fizeram patrulhamento ostensivo na região, mas até o fechamento dessa matéria, ninguém foi preso.

Vídeos e áudios gravados durante os tiroteios foram enviados por internautas para a redação, mostrando a situação da guerra entre as facções.