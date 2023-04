Mailza reúne equipe do governo para tratar sobre retorno das famílias atingidas pela alagação

Mesmo com o rio Acre ainda subindo – na manhã deste sábado, 1º, atingiu 17,58 metros – o Governo do Acre está dando continuidade ao plano de ação pós-enchente de retorno das famílias para suas casas. O planejamento é tanto para vítima das enxurradas dos igarapés que transbordaram em Rio Branco, quanto da cheia do Rio Acre.

Uma reunião foi realizada na noite desta sexta-feira, 31, na sede do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), com a presença da vice-governadora Mailza para avaliar e redefinir os caminhos que serão tomados com a população abrigada após a vazante.

“A princípio, será feito a volta de quem foi vítima da enxurrada, e logo que o Rio Acre começar a dar vazante, também serão transferidas dos abrigos para suas casas”, destacou Mailza.

Em decorrência disso, será instaurada a Operação Retorno, que consiste em identificar e orientar a volta das famílias. Esse trabalho é uma parceria do governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco.

O coronel Charles Santos, comandante-geral do CBMAC, responsável pela coordenação dos trabalhos operacionais, informou que já foram feitas a identificação nos abrigos das famílias aptas a voltarem para suas residências.

“Já estabelecemos o início da limpeza das casas. Nesse primeiro momento, vamos priorizar o retorno das pessoas com deficiência (PCD), onde será feita a identificação tanto Estado e prefeitura, e os que necessitam do aluguel social e auxílio-moradia, para que eles consigam ir para esses locais”, disse.

A secretaria estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) já disponibilizou um sacolão e kits de limpeza para cada família, informou o gestor da pasta, Lauro Santos.

Estavam presentes o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros; coordenadores da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, e da municipal, coronel Cláudio Falcão e o secretário-adjunto de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco, Francisco Bezerra.