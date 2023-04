Nível do Rio Acre volta a subir e registra aumento de mais de 1 metro em 24h

Com as chuvas registradas nas últimas 24 horas em Rio Branco, o nível do Rio Acre subiu mais de 1 metro, é o que aponta a medição da Defesa Civil, feita às 6h desta segunda-feira (17).

O afluente estava na marca dos 9,36 metros, às 6h deste domingo (16), mas atingiu 10,73m às 6h desta segunda – 1,40 metros a mais.

Pelo menos 7 residências foram destruídas pelo desbarrancamento no bairro Cidade Nova, neste domingo (16).

Embora o Rio tenha subido nas últimas horas, a Defesa Civil descarta a possibilidade de uma nova enchente.