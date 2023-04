Nova turnê mundial de Beyoncé passará pelo Brasil, diz jornalista

Sua última turnê mundial foi “On the Run II” em 2018, que contou com ela e seu marido, o rapper Jay-Z, em 48 paradas na América do Norte e Europa.

A última vez que Beyoncé veio ao Brasil foi em 2013, no palco do Rock in Rio, em que dançou o funk “Passinho do Volante” no Palco Mundo e tentou fazer o “quadradinho” no fim do show.