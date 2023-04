Pimenta: ativista indígena assume cargo federal no Acre e os bastidores das filiações no PP

Nomeado na diretoria de redes de atenção à saúde indígena no governo do Acre, o biólogo e ativista Vanderson Brito postou em suas redes sociais uma despedida da pasta na noite da última quarta-feira (5).

Procurado pela coluna, Vanderson afirmou que recebeu um convite para compor e atuar na Assessoria Especial de Articulação Interfederativa, na Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).

Perguntado sobre suas pretensões políticas, Vanderson disse que é fundamental termos o primeiro vereador indígena de Rio Branco, assim como precisamos romper esse vazio e termos também um indígena na Assembleia Legislativa em 2026. Nas entrelinhas, disse não saber ser ele o responsável, mas que estará envolvido no processo.

Mais um

Depois do prefeito Camilo Silva de Plácido de Castro, agora foi a vez do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima adentrar o time Progressistas. Com direito a uma festança, e convidados ilustres como o deputado estadual Nicolau Júnior e do deputado federal Zezinho Barbary, a ficha de filiação de Isaac foi abonada por ninguém mais, ninguém menos que o governador Gladson Cameli. O PP está em alta.

Não sobrou um

Isaac levará consigo a maioria dos secretários e vereadores do PT, e assim esvazia o partido em Mâncio Lima, frustrando os planos do irmão Jonas Lima, que se apossou da sigla e anunciou recentemente que PT e PCdoB lançarão candidatura a prefeito, em 2024.

Águas passadas

A professora Silene Siqueira, presidente da executiva municipal do Partido Progressista (PP), em Mâncio Lima, esteve presente no ato de filiação do prefeito Isaac Lima e fez um discurso voltado à união entre os grupos que em um passado não muito distante, eram rivais políticos. A rivalidade só acabou após uma intervenção do governador Gladson Cameli, que sempre defendeu a união dos grupos.

100% Progressistas

Com a fusão do grupo do Isaac com o grupo da Silene fica difícil prever um cenário em que o próximo prefeito não seja do Progressista. Além do grupo possuir a máquina da prefeitura e do estado, traz ainda o apoio de deputados federais, deputados estaduais e a maioria dos vereadores de Mâncio Lima. A ideia de reunir o grupo partiu do próprio governador Gladson Cameli, que está dando um verdadeiro show quando se trata de articulações de grupos.

“Dai a César, o que é de César”

Durante visita ao Vale do Juruá, o governador Gladson Cameli (PP), acompanhado dos deputados Nicolau Júnior e Zezinho Barbary, participaram de alguns eventos e inaugurações juntamente com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Na noite de quarta-feira (5), o gestor inaugurou o Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul, fruto de emenda parlamentar da ex-deputada federal, Jéssica Sales. Quem esteve lá afirma: Todos os agradecimentos e reconhecimentos foram feitos a Jéssica Sales.

Eu avisei

“O PP está fazendo alianças com o MBD em alguns municípios, não se enganem se acontecer em Cruzeiro do Sul”, e não fui em quem disse dessa vez, a frase veio de pessoas ligadas ao 01.

Eis a questão

“Meu querido, este meu MDB está meio confuso, o que faço? Fico ou deixo ir?”, indagação de amigo emedebista que se encontra bem confuso com o partido que escolheu militar por anos.

Ele fica

Após decisões internas, o coordenador regional da Saneacre no Juruá, José Braz, permanece no cargo. Após vários zumzum e especulações, várias lideranças políticas se uniram e pediram ao presidente José Bestene pela permanência de Braz no cargo.