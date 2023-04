Presidente da Adepol convoca Assembleia Geral Extraordinária para sexta na Amac

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre, Marcus José da Silva Cabral, tornou público nesta quarta-feira, 26, o edital de convocação dos associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 26 de abril.

A assembleia geral acontecerá a partir das 09h, no auditório da Associação dos

Municípios do estado do Acre (Amac), em Rio Branco (AC). Segundo o edital, o objetivo da assembleia geral será discussão de melhorias para a classe.

