TDZ Infity a nova casa noturna do Acre: coluna Douglas Richer traz cliques exclusivos da inauguração

No sábado, 15, Rio Branco ganhou sua nova casa noturna. Abriu as portas na capital acreana, a TDZ Infinity Club. O empresário Netto Brito, recebeu convidados seletos, entre eles influenciadores em coquetel realizado às 22h, para os convidados conhecerem as instalações e seus espaços.

De acordo com o empresário, a TDZ Infinity Club será uma casa noturna com foco na música pop e eletrônica. O espaço fica localizado na Avenida Getúlio Vargas nº2598, anexo ao Tardezinha Grill.

Com exclusividades, a Coluna Douglas Richer, do portal ContilNet revela detalhes do interior da nova casa noturna e também alguns convidados que circularam no coquetel de inauguração. Veja fotos pela lente de Edson Júnior!