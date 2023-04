Ton: muito cacique e pouco índio acende alerta amarelo em composição do PP no interior

Um evento do Governo do Acre, que contou com a ilustre presença da vice-governadora Mailza filiaria — em uma agenda interna — uma série de lideranças locais no município de Epitaciolândia, região de fronteira.

Everton Soares; Josué William; James Andrade; ex-prefeitos André Hassem, José Ronaldo e sua esposa Rosália Pinheiro; vice-prefeito Antônio Soares são alguns dos nomes que estariam de malas prontas para ingressar no partido do governador.

Mas eles não contavam com um outro convite: o prefeito Sérgio Lopes e sua trupe, que receberia o apoio de membros da alta cúpula do partido para disputar a reeleição pela legenda.

Contando com nomes fortes, como o ex-prefeito Tião Flores — este que é componente do alto escalão do Estado como secretário-adjunto da Educação — o PP local teria problemas em uma coalizão com todos esses nomes. É muito cacique pra pouco índio. Mas como o problema não é meu, me resumo a apenas comentar e trazer os bastidores.

NÃO VIRAM NADA

Com o jogo começando a ser jogado apenas agora, a população da fronteira ainda não viu nada, em se tratando de todas as peças que serão mexidas até o próximo ano.

LOUVOR

Não se pode falar um milímetro da competência e da lealdade da vice-prefeita Marfisa Galvão, mas a reforma administrativa provocada por Tião Bocalom deve ser comemorada com louvor. Espaços que estavam ocupados por quem torce contra, agora serão ocupados por quem pode somar.

QUINARI

Também de reformas tem vivido a administração da pacata Quinari. A prefeita Rosana Gomes está com sangue nos olhos. E tem de estar mesmo, principalmente para lidar com a anêmica Câmara, cuja base em nada sustenta a gestão municipal.

ENTENDERAM?

Manifestantes de várias secretarias protestam em busca de recomposição salarial. O governador Gladson Cameli vai para o meio do povo e ainda veste a camisa do protesto. Entenderam porque sua popularidade não é afetada?

QUE BANCADA MORNA!

Antes do fechamento da coluna, fico dando uma olhada em vários canais de comunicação para ver se consigo trazer ao leitor notícias de ações dessa bancada. E raramente acho. Que bancada morna! Deve ser porque ainda não chegamos aos 100 dias de mandato.

QUANTO MAIS, MELHOR

No Quinari, uma frente tenta convencer a todo custo que o odontólogo André Maia seja candidato a prefeito. Quanto mais candidatos, melhor para a atual prefeita Rosana Gomes, que ganha pontos na reeleição por ter a máquina.

LIBERADO

Circula a bocas miúdas que o ex-presidente do PT, Cesario Braga, estaria liberado para assumir o Incra no Acre. Não deem, portanto, esse episódio como encerrado — a não ser que o Cesario esteja cansado da briga, o que eu duvido.

DEMOREI ACREDITAR

“Eu achei que o Bocalom ainda era meu amigo”, disse Petecão ao Blog da Hora, do meu competente amigo Luciano Tavares, do Notícias da Hora. Eu demorei acreditar que o senador tenha tido a coragem de dizer isso.

VIROU INIMIGO

Petecão dizia aos quatro cantos não querer Bocalom perto de sua campanha, gozou de boa estrutura na época de eleição, não teve um pedido sequer negado pelo prefeito. Teve uma grande fatia da estrutura. Nada disso foi suficiente: Petecão virou inimigo de infância de Bocalom, como se o prefeito fosse culpado por sua votação pífia.

SEM COMENTÁRIOS…

Quando o prefeito anuncia a primeira resposta aos consecutivos ataques, eis que Petecão surge com a frase acima. Sem comentários.

BATE-REBATE

– O sucesso acreano Noites Alienígenas entrará no catálogo da Netflix (…)

– (…) Que nós, acreanos, valorizemos nossas obras como valorizamos as obras gringas.

– Linda iniciativa do Ifac, que constitui um Comitê para promoção da Cultura de Paz (…)

– (…) A reitora Rosana é diferente.

– Falando em Educação, os institutos federais e universidades estão mais felizes que pinto no lixo (…)

– (…) O governo federal anunciou recomposição nos orçamentos.

– Mais de mil presos estão, somente no Acre, acima da cota do sistema prisional.

– Michelle Bolsonaro virou a mais nova musa da direita (…)

– (…) Na verdade, já era (…)

– (…) Só está se esquivando da aba do maridão!