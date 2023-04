VÍDEO: cantora famosa revela sofrimento em sexo com marido bem dotado

Os fãs de Meghan Trainor foram surpreendidos com as declarações íntimas da cantora, que ganharam as redes sociais, na última semana. Em entrevista no podcast ‘Workin’ On It’, no YouTube, a artista decidiu abrir a intimidade com o marido o ator Daryl Sabara, muito conhecido por atuar nos filmes ‘Pequenos Espiões’, e não teve papas na língua.

Meghan contou que sofre muito durante as relações sexuais com o companheiro por causa do tamanho do seu pênis. “Meu marido é um garoto grande. Minha bu**** está quebrada”, disse. “Chega ao ponto de eu perguntar: ‘Está tudo dentro?’. E ele diz: só a ponta’. E eu fico: ‘Não consigo mais’. Não sei como consertar isso. Queria poder fazer o Daryl ser menor. É doloroso, cara”, desabafou a cantora.

No entanto, apesar do tom descontraído em que fez as revelações, a artista explciou que sofre de vaginismo, uma disfunção sexual que causa dor na penetração vaginal por causa de contrações involuntárias no órgão. “Disseram-me que tenho algo chamado vaginismo. Eu pensava que toda mulher por aí sempre sentia com dor durante e depois do sexo. Eu fiquei tipo: ‘Doutor, você está me dizendo que eu poderia fazer sexo e não sentir nem um pouco de dor?’”, contou.