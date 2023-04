Vídeo de Anitta com fãs na Globo vira polêmica; veja

Anitta gravou o “Que História É Essa, Porchat?”, na Globo, nesta quarta-feira, 19 de abril. A saída da cantora da emissora virou polêmica nas redes sociais. De novo, porque ela supostamente “tratou mal” seus fãs, mesmo depois de parar o carro e sair para tirar fotos com quem esperava do lado de fora do estúdio.

Não é de hoje que a intérprete de “Boys Don’t Cry” recebe esse tipo de acusação. Ela mesmo costuma organizar seus encontros com os fãs. Sem muitos seguranças ou assessores, chega, para, tira as fotos e vai embora. O problema é que a carioca é sincerona demais e isso parece antipatia, afirmam alguns.

- Publicidade-

Um vídeo mostra Anitta pedindo para os fãs darem espaço para outros admiradores posarem para os cliques:

“Muito rápido, hein? Vai! […] Tirou sai, tá gente?”.

Pessoas que não acompanham a cantora realmente podem achar o discurso grosseiro, apesar de não ultrapassar qualquer limite comum dela. Entre parar para fazer algumas fotos, mesmo cansada, e passar direto ignorando os fãs, ela prefere parar. E costuma fazer sempre assim.

Os fãs que acompanham a estrela de Honório Gurgel de perto já sabem onde encontrá-la e têm a certeza de que vão conseguir ao menos uma foto com ela em lugares estratégicos, como idas e vindas de aeroportos. Tanto que quando não para e faz os cliques por algum motivo, sempre dá explicações e chega até a brigar por a chamarem de antipática. Já aconteceu.

🚨FAMOSOS: Anitta vai até a porta da Globo tirar fotos com fãs: “Simpática”. pic.twitter.com/lVSkyPmIwd — CHOQUEI (@choquei) April 19, 2023