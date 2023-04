VÍDEO: médicos são flagrados se agredindo em hospital de Rio Branco

Os médicos Marcos Paulo Bosetto e Nonato Anute apareceram em um vídeo, gravado pelo acompanhante de um paciente, durante uma discussão. As imagens foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (20).

As cenas mostram os profissionais trocando insultos e empurrões no corredor de uma das enfermarias da Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre).

- Publicidade-

No vídeo, o cirurgião Nonato Anute chama Marcos Paulo de moleque. Os dois trocam empurrões.

Informações dão conta de que a briga se iniciou por divergências relacionadas aos cuidados de um paciente.

Veja o vídeo: