Acre tem 17 mil pessoas sem acesso à eletricidade, mostra estudo

Dados publicados pelo estudo “Sistemas Fotovoltaicos da Amazônia Legal”, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), apontam que no Acre 17 mil pessoas não têm acesso à energia elétrica.

As informações foram divulgadas pelo site Valor Econômico. Dos nove Estados da Amazônia Legal, o Acre tem o maior percentual de pessoas sem energia em relação ao total da população do Estado, alcançando a média de 10%.

As áreas mais carentes do serviço público são terras indígenas, territórios quilombolas, assentamentos rurais e ribeirinhos. O estudo aponta, ainda, que na Amazônia Legal há mais de 990 mil pessoas sem acesso público à energia elétrica, ou com soluções particulares poluidoras e caras como geradores a diesel.

Em 2020, o governo Federal lançou o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal, o Mais Luz para a Amazônia (MLA), que tinha o objetivo de levar energia para 219.221 unidades consumidoras, até 2022. Apenas 5% da meta foi cumprida até fim do prazo, que foi prolongado para 2030.

A estimativa é que sejam necessários 12 milhões de equipamentos para atender as necessidades do programa Mais Luz para a Amazônia.