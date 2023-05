Artigo: “Chegou a hora de tomar novas decisões. Nada muda se você não mudar!”

“Era uma vez uma floresta encantada, onde viviam diversos animais. Entre eles, havia um pequeno pássaro chamado Lilirico, conhecido por sua doce melodia. Lilirico voava de árvore em árvore, espalhando alegria e harmonia com seu canto.

Um dia, Lilirico encontrou um grupo de corvos que viviam em uma árvore sombria no coração da floresta. Os corvos eram conhecidos por seu canto desafinado e por serem aves de mau agouro. Apesar das advertências dos outros animais sobre o perigo de se juntar a eles, Lilirico foi atraído pela curiosidade e decidiu se aproximar.

Conforme Lilirico passava mais tempo com os corvos, ele começou a imitar seu canto e a adotar seu comportamento negativo. Sua melodia doce e alegre se transformou em um canto sombrio e desafinado. Os outros animais da floresta ficaram tristes ao ouvir a mudança no canto de Lilirico e lamentaram sua perda.

Um dia, durante uma tempestade, um raio atingiu a árvore dos corvos e a derrubou. Os corvos foram forçados a se dispersar, e Lilirico ficou sozinho. Sentindo-se perdido e desolado, ele começou a refletir sobre suas escolhas e a influência que os corvos haviam exercido sobre ele.

Percebendo o erro que cometeu, Lilirico decidiu que era hora de mudar. Ele voou em busca de outros pássaros com belos cantos e comportamentos positivos. Encontrou um grupo de rouxinóis, conhecidos por sua harmonia e beleza melódica. Com humildade, Lilirico se aproximou e pediu para aprender com eles.

Os rouxinóis, generosos e sábios, aceitaram Lilirico em seu grupo. Ao passar tempo com eles, Lilirico lentamente começou a resgatar sua antiga melodia. Ele se esforçou para imitar os rouxinóis e adotar sua postura positiva. Com o tempo, seu canto se tornou mais brilhante e melódico do que nunca.

A notícia se espalhou pela floresta sobre a transformação de Lilirico. Os outros animais, encantados com sua melodia renovada, se reuniram para ouvir. A floresta voltou a ser preenchida com alegria e harmonia, graças à decisão de Lilirico de buscar influências positivas e abandonar os comportamentos negativos.”

Olhe para VOCÊ. Pense nas cinco pessoas mais presentes na sua vida cotidiana. Já pensou?Liste suas cinco principais características. Veja se muitas dessas características não estão presentes em você mesmo.

A parábola do pequeno Lilirico nos ensina sobre o poder da influência dos comportamentos ao nosso redor. Assim como o pássaro foi influenciado pelos corvos, nós também podemos ser influenciados pelas pessoas com as quais nos cercamos.

Você já parou para pensar como as pessoas ao seu redor influenciam diretamente quem você é e o que você se torna? É como aquele ditado popular diz: “Diga-me com quem andas e te direi quem és”. Isso porque as pessoas com as quais passamos a maior parte do nosso tempo têm um impacto significativo em nossa vida, em nossas escolhas, valores e até mesmo em nossas perspectivas de futuro.

Aprendizado 1: Escolhas que Refletem sua Companhia – É natural nos espelharmos nas pessoas que convivemos. Se estamos cercados por indivíduos que são ambiciosos, motivados e têm objetivos claros, é provável que nos sintamos incentivados a buscar o mesmo para nós mesmos. Por outro lado, se estamos em um ambiente onde predominam a negatividade e a falta de ambição, isso pode influenciar nossas próprias escolhas e nos levar a aceitar menos do que merecemos.

Aprendizado 2: Ensino através da Diversidade – Quando nos relacionamos com pessoas de diferentes origens, habilidades e experiências, somos expostos a uma riqueza de conhecimentos e perspectivas. Essa diversidade nos desafia intelectualmente e nos permite expandir nossos horizontes. Ao interagirmos com pessoas que têm interesses e pontos de vista diversos, aprendemos mais sobre o mundo e nós mesmos, ampliando nossas possibilidades.

Aprendizado 3: Oportunidades Profissionais e Networking – Nossas conexões pessoais e profissionais podem abrir portas para oportunidades de carreira. Ao nos relacionarmos com pessoas influentes e bem-sucedidas em nossa área de atuação, temos acesso a informações privilegiadas, parcerias de negócios e até mentores que nos ajudam a avançar em nossa trajetória profissional. Portanto, construir uma rede sólida de contatos pode ser fundamental para o crescimento e o sucesso.

Aprendizado 4: Bem-Estar e Saúde Mental – A qualidade de nossos relacionamentos afeta diretamente nosso bem-estar emocional e mental. Ter um círculo social de apoio, composto por pessoas positivas, que nos encorajam e apoiam nos momentos difíceis, contribui para nossa saúde mental. Por outro lado, conviver com pessoas tóxicas e negativas pode prejudicar nosso estado emocional e nos impedir de alcançar uma vida plena e feliz.

Aprendizado 5: Valores e Estilo de Vida – Nossos valores e estilo de vida são moldados pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Se estamos cercados por indivíduos que valorizam a honestidade, a ética e o bem-estar, é provável que adotemos esses valores em nossa própria vida. Por outro lado, se nos envolvemos com pessoas que têm comportamentos prejudiciais, podemos acabar adotando esses mesmos hábitos negativos.

Não podemos subestimar o impacto do nosso círculo social em quem somos e no que conquistamos. Nossas escolhas, mentalidade e perspectivas são moldadas pelas pessoas com quem passamos mais tempo.

Se você estiver cercado pelas pessoas certas e, através de um longo processo de aprendizagem, se tornar alguém mais equilibrado, autoconfiante e consciente, você terá muito a oferecer ao mundo.

Preste atenção quem estava com você, nesse mesmo período, mas, no ano passado. Já pensou? Você evoluiu? Você paralisou? Como você está? Faça esse balanço da sua vida.

Depoimento pessoal: durante essa semana tenho feito vários reflexões da minha vida, e, dentro dos meus 40 anos, não quero mais ser influenciada negatividade por ninguém. Percebendo-se um sinal de declínio, muda-se a trajetória.

Nos caminhos da vida, o destino só se revela quando temos a coragem de abandonar a inércia e permitir que a mudança nos guie rumo ao novo horizonte. Nada muda se você não mudar, é na transformação pessoal que encontramos o poder de criar um futuro de possibilidades.

Seja igual o pássaro Lilirico, tome novas decisões e escolhas, e tudo começará a mudar ao seu redor!

Outono, maio de 2023.