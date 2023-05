Com mais de 200 vagas, inscrições para concurso da Prefeitura iniciam nesta segunda

As inscrições para o processo seletivo do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) iniciam nesta segunda-feira (22) e vão até o dia 28 de maio.

Ao todo, foram disponibilizadas 227 vagas de ampla concorrência e e 10 para Pessoa Com Deficiência (PCD), para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 7.100,00.

As inscrições acontecem, exclusivamente, através do link https://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br/. A seleção para as vagas será feita em fase única, por meio de análise curricular e prova de títulos. Serão considerados como pontos, a experiência do candidato.

A divulgação do resultado final do processo seletivo deve acontecer no dia 15 de junho. Foram disponibilizadas vagas para diversos cargos, entre eles, auxiliar de mecânico, eletricista, motorista, técnico de informática, engenheiro civil, geólogo e arquiteto.