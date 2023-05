De cara nova! ContilNet lança mudanças na página do site; confira

O site ContilNet Notícias, em busca de proporcionar a melhor experiência para os leitores, trouxe um novo design para as páginas do jornal, com novas categorias e melhor acessibilidade. O principal destaque do site, onde é inserida as mais matérias mais importantes do momento, mudou de 6 quadros, para apenas um, facilitando para o leitor diferenciar do segundo destaque. O principal quadro é atualizado com menor frequência durante o dia.

O segundo destaque dispõe de 8 quadros, que são atualizados várias vezes por dia, com uma grande rotatividade de matérias e assuntos. Abaixo dos quadros, é possível ver as matérias que já passaram por ali através do botão “leia mais”.

O ContilNet também traz outros produtos além de matérias, como os podcasts, que podem ser visualizados atrvés do TV ContilNet, atualizado diariamente com novos vídeos. Ao lado, o espaço “Últimas notícias” está disponível para os leitores acompanharem minuto a minuto todas as matérias e reportagens que são publicadas em tempo real.

Abaixo, é possível visulizar duas categorias de destaque no site, chamadas “Você viu?” e “Concursos”, que os leitores buscam para procurar outras matérias que não estão nos destaques principais. “Você viu?” e “Concursos” dispõe de 5 matérias na capa, sendo uma com destaque de imagem e também possuem o botão “leia mais”.

CATEGORIAS

O ContilNet conta com diversas categorias para informar os leitores e auxiliar no momento da busca, já disponíveis na parte superior da página principal, é possível notar uma barra com diversas categorias disponíveis para cliques, que direcionam o leitor diretamente para a página, seja ela “Últimas”, referente às últimas notícias, “Atos Oficiais”, “Política”, “Polícia”, “Jornais Locais”, “Colunistas”, “Universo POP” e “ContilNetPlay”, além dos botões para as redes sociais e demais contatos do site.

Ao passear pelo site, é possível notar a categoria “Política“, com 7 quadros. As matérias dessa categoria abordam a política nacional e internacional e, principalmente, a acreana. As informações dos bastidores e de ações desta área no Acre são encontradas neste espaço.

Já a categoria “Polícia“, uma das mais acessadas do site, também dispõe de 7 quadros, com todas as informações policiais do Estado, seja de apreensões, prisões e outros temas envolvendo essa área.

“Cotidiano” traz as mais diversas informações sobre Rio Branco e outros municípios do Acre, além de matérias nacionais de grande repercussão, republicadas de outros sites de renome.

Uma das grandes novidades do novo site do ContilNet, é a área “Universo Pop“, totalmente direcionada ao mundo do entretenimento, seja local, nacional ou internacional, com grandes nomes na capa da categoria, que dispõe de 10 quadros e um botão de “Leia mais”, para buscar matérias que já não estão mais na capa do site.

BLOGS & COLUNAS

Este também é um espaço especial, dedicado aos colaboradores que escrevem colunas sociais, de entretenimento, e artigos das mais diversas temáticas, com atualização semanal. Os espaços estão disponibilizados em um carrossel dinâmico, que podem ser girados para esquerda ou direita. O site conta com as colunas Pimenta no Reino, Douglas Richer, Acontecimentos, de Léia Lima, Jackson Viana, Jackie Pinheiro, Moisés Alencastro, Justiça News, Maysa Bezerra, Kelly Kley, Márcia Abreu, Mariana Tavares, Beth Passos, Dose Financeira, de Ruama Demir, Dericast, Luiz Theodoro, Kelma Roque, Binho de Ouros e Circuito Gastronômico.

Na categoria “eSports” e “Cultura” trazem as melhores novidades desses universos. O eSports trata dos jogos eletrônicos que se transformaram em esportes virtuais e por isso, o ContilNet traz todas as notícias dessa área.

Além disso, após a pandemia de Covid-19, as atrações culturais tem voltado no Acre, no Brasil e no mundo. No novo site do ContilNet, há um espaço próprio para matérias dessa temática, sejam de peças teatrais, shows musicais e as conhecidas dos acreanos: as feirinhas!

Por último, as categorias “Estados” e “Esportes” trazem o que há de mais comentado nos estados vizinhos e no esporte acreano, nacional e internacional.

ELEMENTOS DA PÁGINA

A página também ganhou uma repaginada nos elementos, como cores e fontes dos títulos e do corpo do texto. Dentre as cores, o azul foi o que mais se destacou, com tons mais sóbrios e mais adequado à proposta do site.

Já as fontes, foi realizado um estudo sobre qual cor e qual estilo de letra seria o melhor para proporcionar a melhor leitura, seja em computador, celular ou qualquer outro dispositivo móvel. A fonte escolhida possui serifa, que é um alongamento dos traços da das letras, e facilitam a leitura, além de serem aceitas de maneira mais rápida, por serem bem conhecidas na web. A cor da fonte também foi alterada para um cinza escuro.

INSTAGRAM

A página oficial do Instagram do ContilNet também acompanhou a mudança e passou por testes com os internautas. A equipe preparou diversos layouts para as publicações nos stories e no feed até encontrar a melhor maneira para os seguidores, até chegar no design atual. Os testes tipográficos, relativos à fonte, e cromático, relativos às cores, foram feitos primeiramente no Instagram, até ser inserido nas páginas do site.