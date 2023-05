Estado realiza sexto transplante de fígado em 2023 na Fundhacre

Ocorreu na noite deste sábado (20) na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), o sexto procedimento cirúrgico do ano de transplante de fígado. O governo do Acre vem se empenhando na garantia de que os pacientes continuem sendo assistidos por meio do serviço do transplante hepático no Estado.

O doador é proveniente de Goiânia (GO), o fígado chegou em Rio Branco (AC), por volta de 15:30h com o apoio no transporte da Força Aérea Brasileira (FAB). O receptor, A.A.O de 64 anos é natural do município de Sena Madureira, portador de hepatopatia crônica com quadro agravado devido a um câncer de fígado, dentro de critérios para transplante, já aguardava no centro cirúrgico da Fundhacre, aos cuidados da equipe multidisciplinar.

“Nós da equipe de transplantes ficamos muito felizes em pode salvar mais uma vida, é gratificante fazer parte de todo esse processo e levar esperança de dias melhores e qualidade de vida à cada transplantado”, comenta a coordenadora do serviço de transplante na Fundação Valéria Monteiro.

O procedimento finalizou por volta das 20:40h e o receptor segue aos cuidados da equipe de assistência da Fundhacre na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ao todo somam-se 68 procedimentos desde o início do programa, ocorrido no ano de 2014. O Acre é o único estado da região norte que realiza o serviço de transplante hepático.

Com informações da Agência de Notícias do Acre