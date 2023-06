Gladson nomeia mais de 30 novos comissionados em edição extra do DOE; confira

O governador Gladson Cameli publicou em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na noite da segunda-feira (29), a nomeação de 35 novos cargos comissionados.

Os novos nomes farão parte do executivo estadual em diversas secretarias. Algumas delas são a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado de Governo (Segov) e Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP).

Confira os nomeados:

JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

SCHIRLENE BEZERRA BARBOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

RAFAELA BEIRUTH VIANA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

ROGERIO JIALDI FREZE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

IURI SOARES CORDEIRO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

GISELE SILVA DE ANDRADE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

ANTONIO AURIMAR GOMES DE FRANÇA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

DHEIME AGUIAR CORREIA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

ZEINA MARIA LINA DE MELO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

GLEISSON ALMEIDA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD.

DANIELA FERREIRA AZEVEDO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

ISLAYNE ARRUDA DE FREITAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

JOSINETE GOMES DOS SANTOS BRASIL para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

SIDIANE MARCELA FERREIRA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

CELINA GABRIELA DA SILVA E SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

CAMILA DA SILVA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

LUANA DA CRUZ ARAÚJO DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF.

MARIA ODALIS RUIZ GADELHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

SHIRLENE BEZERRA BARBOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

CLECILENE NASCIMENTO DE MORAIS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

WILNÉLIA NASCIMENTO DAS NEVES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

MARY LOURDES DA COSTA ZAIRE HOLANDA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

JOSÉ MENEZES SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

RAILSA FREITAS DE MENEZES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

ARISON LURY LIMA RODRIGUES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

ELLIS CRISTINNE ALEIXO SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS7, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

NATASHA MAGALHÃES BRAGA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

FHAIDY DA COSTA ACOSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

JENNIFERS HELEN RIVAS SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

HELLEM CRISTINA BARROSO LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

JANINE CAROL DE SOUZA DOURADO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

JOSÉ JADSON DO NASCIMENTO SILVA MOURA para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, na Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado do Acre – FAPAC.