No Acre, Flávio Dino pede que Mailza mande recado a Gladson e anuncia recursos

Pela primeira vez em uma região de fronteira na condição de ministro da Justiça, Flávio Dino chegou ao Acre nesta sexta-feira (19), acompanhado de uma comitiva com aproximadamente 40 pessoas, incluindo representantes da bancada federal e a vice-governadora Mailza Assis.

A vista de Dino ao Acre faz parte de um pedido do senador Sérgio Petecão. No Estado, ele inaugura e apresenta o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), com a entrega de viaturas e equipamentos destinados a fortalecer as ações da Segurança Pública no estado.

Lançado em 15 de março, o Pronasci 2 tem em seus eixos prioritários o fomento às políticas de segurança pública com cidadania, com foco em territórios mais vulneráveis e com altos indicadores de violência; combate ao racismo estrutural e à violência de gênero; bolsa-formação para agentes de segurança, apoio às vítimas da criminalidade e o fomento às políticas de cidadania, com foco no trabalho e ensino formal e profissionalizante para presos e egressos.

“Lula me orientou a aqui estar. A primeira cidade da vasta fronteira brasileira que visto na condição de ministro. Escolhemos o Acre para inaugurar esse projeto nas fronteiras, pela tradição e os desafios que marcam esse Estado, incluindo o tráfico de drogas e o narcotráfico. Temos já destinado R$ 91 milhões para o Acre. O Governo pode usar para viaturas, armamentos, valorização profissional”, destacou.

Dino pediu que Mailza encaminhasse um recado ao governador Gladson Cameli, que não compareceu à agenda por motivos não esclarecidos pela sua assessoria de imprensa.

“Vice-governadora, quero que transmita um recado ao governador: gastem o dinheiro rápido, porque quando acabar, eu mando mais. O recurso é do Fundo Nacional de Segurança Publica. Queremos parceira real e não no papel”, afirmou.

“Além de transmitir esse anúncio, queremos ouvir, levantar sugestões e ideias para melhorar o combate ao crime. Teremos o Acre com muito destaque nos investimentos. Vocês vão ficar ricos com todos os investimentos que temos pra fazer”, continuou.

Sexta vez no Acre

“Essa é a sexta vez que venho ao Acre. Já vim aqui como juíz federal, governador do meu estado e, agora, como ministro. Tenho muitos amigos aqui, especialmente a Perpétua Almeida, e adoro o Acre. Quando o Petecão disse “vamos ao Acre”, eu disse “vamos”, e aqui estou. Não foi promessa de candidato (rs)”.

Recado de Lula

“O presidente Lula mandou um abraço para o Acre e disse que está à disposição para quaisquer questões. Do Japão, disse que seu carinho pelo Acre é o mesmo”.

Partido não será um critério para alocar recursos

“A proposta é ampliar o efeito do Gefron, atuar no controle do tráfico de drogas. Não vamos resolver a situação lá de Brasília, mas atuar aqui para que o recurso chegue ao resultado. Partido não será um critério para alocar recursos. Não sei qual o partido da governadora ou do governador, mas também não me interessa. O fato é: nosso compromisso é entregar segurança pública pelas diversas vias que temos”.

Agenda

O evento contará com duas mesas de exposição e debate; a primeira, “Ações para enfrentamento aos crimes nas fronteiras do arco norte brasileiro”, realizada na parte da manhã, será mediada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. À tarde, mediada pela secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Rodriguez, “O que dizem os dados e as pesquisas sobre o tráfico de drogas transfronteiriço nas fronteiras do arco norte brasileiro?”.

Veja fotos exclusivas de Juan Diaz para o ContilNet: