Sem coleta, moradores de Sena se revoltam e dizem que bairros estão tomados por lixo

Moradores de Sena Madureira, um município do interior do Acre, foram às redes sociais neste sábado (20) falar sobre a questão do lixo nas ruas. A quantidade de entulho acumulado estaria causando transtornos à população dos bairros Cafezal e Cidade Nova, que pedem uma resposta do órgão responsável.

Eles pedem que a Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMSUR) tome providências e faça a limpeza dessas regiões. Conforme os populares, já faz quase uma semana sem coleta de lixo no local. Há também a preocupação em relação à saúde das pessoas que precisam conviver com os dejetos com restos de comidas, embalagens e demais resíduos que podem vir a ser prejudiciais.

“Bronca da comunidade. Bairro Cafezal e Cidade Nova estão tomados por lixo. Passei no local e é a realidade, isso aqui já faz tempo, de 4 a 5 dias”, disse o presidente do bairro Cafezal, Deuzimar.

As imagens compartilhadas nas redes mostram a situação de algumas ruas desses bairros. Outras pessoas também se manifestaram e afirmaram que o problema com a coleta de lixo vem se tornando recorrente no município acreano. O presidente do bairro Cafezal, Deuzimar, desabafa. “Não podemos mais conviver com a sujeira tomando conta das nossas ruas. A falta de coleta de lixo por tantos dias é inadmissível”, relatou.