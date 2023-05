A Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) abre licitação de pregão eletrônico 152/2023 para para eventual aquisição de medicamentos injetáveis destinados as unidades de saúde pertencentes a rede hospitalar do Estado do Acre (Sesacre). Natureza do objeto: Compras.

Data de Abertura: 02/06/2023, 07:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou no edital:

SEI_AC – 7043196 – Edital_2023-05-25T12-58-51.653