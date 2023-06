Ana/Letícia e Adrian/Karlus conquistam etapa do Circuito de Vôlei de Praia Sub-19

Ana/Letícia, no feminino, e Adrian/Karlus, no masculino, conquistaram nesse sábado, 10, na quadra da Universidade Federal do Acre (Ufac), a 2ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia Sub-19.

Ana/Letícia derrotaram Evelly/Ana Letícia por 2 sets a 0, com parciais de 18×10 e 18×11.

Adrian/Karlus bateram Kauã/Sales por 2 sets a 0, com parciais de 19×17 e 18×14.

Adulto e Master

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) programou para sábado, 17, também na quadra da UFAC, a partir das 8 horas, a 2ª etapa das categorias Adulto e Masters, no feminino e masculino.