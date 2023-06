Espaço Singular promove arraial para crianças com autismo em Rio Branco; FOTOS

A clínica de psicologia especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA), Espaço Singular, promoveu neste sábado (24) um arraial colaborativo para famílias de crianças com autismo. Com objetivo de promover um momento de diversão para as crianças e as famílias, o Espaço Singular montou a estrutura para receber essas crianças com comidas e brincadeiras.

Segundo Celeste Costa, psicóloga e proprietária da clínica, esse foi o primeiro arraial com esse objetivo e formato. “A gente teve outros, mas era com a equipe, uma coisa pequena. Esse é o nosso primeiro arraial que organizamos junto com os pais, convidando amigos”, disse.

De acordo com a psicóloga, a ideia do evento surgiu pensando que seria algo pequeno, mas após todos os convites, a adesão foi rápida. “Fizemos um grupo no WhatsApp e muitos pais foram entrando e todo mundo foi colaborando. A gente começou a organizar e agora a gente está com um evento com mais de 200 pessoas”, explicou.

Celeste afirmou que no arraial havia aproximadamente 60 famílias clientes do Espaço, além de colaboradores e convidados. Para a psicóloga, a expectativa da noite era de diversão para os pais e as crianças.

No arraial, havia barracas de brincadeiras como pescaria, boliche e tiro ao alvo, além de comidas, correio elegante e bingos com prêmios doados pelos pais. A equipe também disponibilizou uma bilheteria simbólica para que as crianças passem pelo funcionamento tradicional de vendas de um arraial, apesar de toda comida e bebida ter sido gratuita no evento do Espaço Singular.

Fabiana Damasceno é mãe do pequeno Davi Lucas, de 4 anos e 7 meses, e estava presente no arraial da clínica que o filho faz acompanhamento há 2 anos. “Eu achei a ideia totalmente inovadora, porque para a gente que tem filhos autistas não são todos os espaços que a gente consegue ir”, disse.

A mãe de Davi Lucas lembrou que esta época do ano é marcada pelas festas juninas e essa foi uma oportunidade de proporcionar esse momento para as crianças. “O local está preparado, o som está em uma altura boa, as comidas cada um já sabe o que pode dar para o seu filho, tem um espaço para fazer a troca de fraldas, pula-pula, que meu filho adora. Então, foi a união de todos os pais e a equipe de excelência do Espaço Singular que conseguiu organizar esse momento inovador no nosso estado”, explicou.

Para Saulo Batista, pai do pequeno Henrique, de 4 anos, a iniciativa do evento é muito boa. “Essa ideia foi ganhando força, adeptos e foram passando as semanas e o quantitativo de interessados foi aumentando. É um tipo de divertimento para a família e para as crianças”, disse.

Saulo afirmou que a noite deste arraial significou muito para o filho, que se divertiu bastante no pula-pula. “Sem palavras para isso. Significou muita diversão para ele”, contou.

Fabíola Silva, que é psicóloga há 7 anos e há 2 anos atua como assistente terapêutica no Espaço Singular, contou ao ContilNet que a ideia surgiu em uma conversa e quando foi apresentada para toda a equipe, todos abraçaram a causa.

“Todo mundo adorou, pensou no melhor para eles, um ambiente agradável, amplo e que eles possam se sentir em casa, igual eles se sentem na clínica com a gente, que é a segunda casa deles”, contou.

Para Fabíola, esse foi um momento de muita alegria e também uma conquista para os pais. “A gente sabe que muitos deles não conseguem participar de um evento desse com as crianças devido a sensibilidade auditiva, a sensibilidade a várias outras áreas sensoriais que eles tem. A gente pensou em tudo isso e eu estou muito feliz em participar desse momento que proporciona esse momento de alegria para as famílias, que elas se sintam abraçadas”, disse, emocionada.

Além de colaboradores e das famílias das crianças, o Espaço Singular também direcionou o convite para amigos e outros convidados, como a Regiane Machado, que é psicopedagoga e hoje está na coordenação de um projeto da Defensoria Pública do Estado (DPE).

“Eu acho muito significativo. A Celeste é uma grande amiga e nós trocamos muitas figurinhas sobre o autismo, sobre esse trabalho. Ter a oportunidade de receber esse público é muito importante, até diante de tantos preconceitos que a sociedade ainda tem”, lembrou a psicopedagoga.

Regiane disse ainda que é importante acolher as famílias, que tanto precisam de suporte e esse objetivo foi alcançado com o arraial do Espaço Singular.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: