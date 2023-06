Hacker cobra R$ 10 mil para devolver Instagram de Guido Vilhamor e aplica golpe de R$ 5 mil

Um dos cirurgiões plásticos mais famoso do Acre, Guido Vilhamor, ainda vive um drama com suas redes sociais após a invasão de hackers. Com 34,2 mil seguidores, Guido segue há dias sem acesso ao seu perfil, espaço usado pelos criminosos para oferta de investimentos financeiros aos seus clientes. Além dos golpes e do prejuízo, Guido vive um novo capítulo na recuperação de sua conta no Instgram. Guido Vilhamor tem sofrido extorsão para ter seu perfil de volta.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, teve acesso às conversas da namorada de Guido Vilhamor, a influenciadora e empresária Juliana Melo, na tentativa de recuperar a conta do cirurgião plástico acreano.

Nas imagens os hackers tentam negociar vários valores, ofertando a devolução da conta do Instagram de Guido. Na manhã desta sexta-feira (23), conversamos com Juliana, que revelou todo conteúdo. De acordo com a influenciadora, golpes usando o nome de Guido Vilhamor ainda são aplicados pelos hackers. “A galera ainda tá caindo nos golpes financeiros. Ontem, uma pessoa investiu R$ 5 mil reais”, disse Juliana ao ContilNet.

Veja imagens e vídeo: