Joelma enfrenta problema na Justiça por causa de evento; saiba motivo

Joelma tem enfrentado alguns perrengues na Justiça. Após ser processada por suposto calote, a cantora recebeu uma ordem judicial para comprovar uma devolução de um cachê por um show que não aconteceu.

A artista iria fazer um show no Município de São Félix do Xingu, mas o evento foi suspenso por causa de uma ação civil pública iniciada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 2019. O MP identificou irregularidades.

O local fazia parte de uma área de preservação ambiental permanente e por isso a apresentação não aconteceu. Joelma e o Município foram intimados para comprovar que os valores recebidos foram devolvidos.