Após diversos rumores do fim do relacionamento com o cantor MC Daniel, Mel Maia publicou um vídeo para os Stories do Instagram e falou sobre o assunto. Além de se esquivar da polêmica, a atriz pediu para que todas as pessoas que estão em busca de uma fofoca continuem acompanhando a sua rede social.

“Para toda a galera que está aqui no meu Instagram e que não me segue, que está à procura de fofoca e de respostas, aproveitem para acompanhar o meu progresso na academia, que eu estou treinando bastante”, pontuou a atriz. A atriz aproveitou para fazer um convite àqueles que estão em busca de fofoca. “Estou me dedicando, posto coisas trabalhando. Então, aproveitem e fiquem aqui sempre, os meus conteúdos são muito legais e eu estou ficando marombeira. Vamos acompanhar, vamos treinar juntos”, completou. MC Daniel se pronuncia O nome de MC Daniel e Mel Maia amanheceu em foco após Leo Dias, do LeoDias.com, afirmar que o relacionamento dos dois não resistiu a uma crise e chegou ao fim. Pouco depois, o jornalista alegou que o funkeiro curtiu uma foto de Sinttya Ramos, suposta ex-amante do jogador Casemiro. MC Daniel rebateu a publicação, por meio de um post no Instagram, que falava sobre a suposta investida em fotos de Sinttya. “2018 mano, como você pode ser sujo assim, eu fico impressionado com tamanho da sua maldade no coração”, disparou ele, fazendo referência à publicação da mulher.