Ministério da Saúde divulga resultado do Mais Médicos com 56 alocados para o Acre; veja lista

Foi divulgado nesta sexta-feira (9), o resultado preliminar da distribuição do Mais Médicos pelo Ministério da Saúde. Para o Acre, estão inscritos 56 dos 34 mil profissionais cadastrados para todo o Brasil. Os profissionais puderam indicar até dois locais de atuação de sua preferência no site do programa.

No resultado preliminar divulgado consta a indicação das vagas selecionadas considerando as escolhas dos candidatos, a pontuação, os critérios de desempate elencados em edital, a classificação obtida por cada candidato, bem como a designação de alocação ou não do profissional.

O resultado definitivo dos selecionados, com os respectivos locais de atuação, será divulgado no dia 15 de junho e o prazo para recursos dessa etapa do programa se encerra na próxima segunda-feira (12). A partir daí, entre 16 e 22 de junho, o médico selecionado precisa confirmar o interesse em atuar no programa e, assim, garantir sua vaga. Candidatos que ainda estão em processo de emissão do registro médico (CRM) terão um prazo maior, até o dia 30, para fazer a confirmação.

O número de inscritos no edital do novo Mais Médicos foi considerado recorde pelo governo federal. Com 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios brasileiros, foram inscritos 34 mil profissionais. Desses, 30.175 são brasileiros e outros 3.895 são médicos estrangeiros com registro no exterior.

Para o Ministério da Saúde, a prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados, mas nas vagas remanescentes.

A seleção se dará por meio de avaliação do currículo dos candidatos, com pontuações para cada formação a mais ou experiência anterior que o médico tenha. Cada candidato poderá fazer 90 pontos ao todo. Como critério de desempate, terão prioridade os candidatos com residência.

Cada bolsa-formação concedida pelo programa será no valor de R$ 12.386,50 por 48 meses prorrogáveis pelo mesmo período.

Veja a lista: