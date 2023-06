Motorista de aplicativo tem porta de carro quebrada por PM; vídeo

Um policial militar do Pará foi flagrado quebrando a porta do carro de um motorista de aplicativo na manhã desta sexta-feira, no Rio. Cleiton Mesquita dos Santos danificou o veículo após o condutor interromper uma corrida devido a problemas mecânicos. O caso foi registrado como dano e lesão corporal na 16ª DP (Barra da Tijuca).

As agressões começaram assim que o motorista Mayke Teixeira Azevedo parou o carro, comunicou o problema mecânico e propôs que Santos efetuasse o pagamento referente ao trecho percorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Santos “recusou-se a efetuar o pagamento dizendo que era policial militar e evadiu-se do local num outro veículo de aplicativo”.

Azevedo então seguiu o policial até alcançá-lo no destino final da corrida, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, na Barra.. Ao ser cobrado, Santos teria reagido com ameaças e socos, tapas e pontapés.

O policial pede para Azevedo filmar e pergunta:

— Quer meu nome? Quer meu RG?.

Em seguida, Santos quebra a porta do carro do motorista e deixa o local.

— Aqui é polícia, cara***. Vai chamar a polícia, filho da p***? Chama lá na Corregedoria — finalizou.

Em depoimento, Santos admitiu ter danificado o carro do Azevedo, mas negou ter agredido e ameaçado o motorista. O policial alegou que foi “extorquido” a pagar uma corrida que não chegou ao destino final.

Em nota, o aplicativo InDrive disse que já iniciou a apuração dos fatos e estão buscando contato com o motorista para oferecer suporte, além de colher mais informações para devidas providências. “A atitude tomada pelo passageiro no vídeo vai contra os valores e política da empresa, que fica expressa a todos os nossos usuários da plataforma. (…) Continuaremos trabalhando incansavelmente para prover aos nossos usuários um ambiente seguro e amigável por meio de nosso app”, afirmou a empresa.