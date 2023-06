No Acre, fiéis se reúnem para confecção dos tapetes de Corpus Christi; ASSISTA

Os católicos do município de Feijó, no Acre, se reuniram para ajudar na preparação dos tradicionais tapetes em celebração a Corpus Christi. A missa e a procissão serão realizadas às 17h, na tradicional Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Foram confeccionados vários tapetes no Parque de Eventos de Feijó, com desenhos de figuras e símbolos importantes para a Igreja Católica. Os produtos mais utilizados pelos voluntários são flores, serragem, pó de café e areia.

Veja imagens da equipe da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos preparativos: