Pela primeira vez no Acre, ex-BBB e cantor Projota faz show gratuito; veja local e data

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, recebeu a informação que o ex-BBB e rapper Projota tem show confirmado no Acre. De acordo com as informações repassadas a este colunista, Projota vem ao Acre no final de agosto pro encerramento do mês da juventude.

O evento será organizado pelo Governo do Acre, celebrando o encerramento do mês da juventude na Concha Acústica. De acordo com as informações repassadas para essa coluna, a indicação do show de Projota foi do também cantor Tico Santa Cruz, do Detonautas, que veio aqui várias vezes e fez a ‘ponte’ para a contratação do ex-BBB. O evento promete agitar a capital acreana, onde o cantor fará apresentação de seus maiores sucessos. A informação não foi confirmada pelo Governo do Acre.

Projota tem várias parcerias com famosos, entre eles Anitta, Lourena e Priscilla Alcântara. O rapper ganhou visibilidade nacional em sua participação no reality show Big Brother Brasil da Rede Globo. Veja alguns dos sucessos do cantor: