DPE/AC divulga lista de estagiários aprovados em processo seletivo

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio de sua Escola Superior, divulgou na tarde desta segunda-feira (12), a lista dos selecionados no Processo Seletivo para estagiário de Direito, para formação de cadastro de reserva da DPE.As vagas previstas em edital foram destinadas a estudantes de Direito regularmente matriculados do quinto ao nono período, ou equivalente, das Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC.

O Processo Seletivo se destina à formação de cadastro de reserva no quadro de estagiários, na área de Direito, para as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e adjacentes, quais sejam Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, e ao preenchimento das vagas que surgirem no decorrer da validade da seleção.

Confira o resultado final a seguir:

ANEXO 1 – APROVADOS RIO BRANCO

ANEXO 2 – APROVADOS CRUZEIRO DO SUL