Humaitá vence o Trem fora de casa e volta ao G4 do grupo 1

Com um gol do atacante Igor Dias, aos 22 do segundo tempo, o Humaitá derrotou o Trem neste domingo, 16, no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá, e voltou ao G4 do grupo 1 do Campeonato Brasileiro.

Duelo decisivo

O elenco do Humaitá volta aos treinos na terça,18, no campo B da Federação de Futebol, e terá uma semana mais curta de preparação. O Tourão enfrenta o Nacional, do Amazonas, no sábado, 22, às 16 horas, no Florestão, e precisa ganhar para conquistar uma vaga na segunda fase.

Semana importante

Após a vitória em Macapá, o técnico Dorielson Mendes destacou a importância da semana de preparação.

“Sabemos a importância da partida contra o Nacional. Precisamos trabalhar forte e descansar”, avaliou o treinador.

Outros resultados

Nacional 2 x 1 Tuna Luso

Águia 6 x 1 São Raimundo

São Francisco 0 x 3 Princesa do Solimões

Classificação

1º Nacional/AM 27 Pts

2º Tuna Luso/PA 25 Pts

3º Águia/PA 23 Pts

4º Humaitá/AC 18 Pts

5º Princesa do Solimões/AM 18 Pts

6º São Raimundo/RR 15 Pts

7º São Francisco/AC 9 Pts