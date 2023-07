Joelma passa mal, é atendida de emergência e cancela shows

Nessa sexta-feira (7/7), Joelma passou mal e precisou ser atendida de emrgência, pouco antes de um show, na cidade de Bragança, no Pará. A artista teve dificuldade respiratória e foi atendida pelo SAMU. Os médicos que a avaliaram, recomendaram repouso. Por isso, ela cancelou três apresentações com a banda Calypso que aconteceriam neste fim de semana.

“A artista foi diagnosticada com gripe. Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação. Portanto, os shows que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de julho, foram cancelados”, dizia a nota oficial, emitida pela assessoria da cantora.

Os fãs que aguardavam no local demonstraram preocupação com a saúde de Joelma, que algum tempo vem sofrendo as sequelas da Covid-19. A prefeitura de Bragança chegou a postar um vídeo de uma socorrista que prestou atendimento, com o objetivo de esclarecer e tranquilizar o público.

“Fizemos a avaliação médica dela e ela apresentou desconforto respiratório aos mínimos esforços. Referiu febre no início da tarde. A gente orienta que ela fique em repouso e faça as medicações. Infelizmente ela não consegue realizar o show hoje”, destacou a médica, lembrando ainda que a loira apresentou febre durante os ensaios para o show.