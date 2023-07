Ludmilla implora por um filho e Brunna Gonçalves reage; assista

A ex-BBB, que já tinha postado sua versão com um bebê, feito através do aplicativo de inteligência artificial, atribuiu a insistência da esposa aos efeitos da trend. “Vocês ficam fazendo esse negócio de Remini [aplicativo]”, justificou. “Sim, esse Remini me deixou assim querendo um filhinho”, confessou. Ludmilla. Veja o vídeo!

Bailarino conta por que Brunna Gonçalves saiu do balé de Ludmilla

Muitos fãs têm curiosidade de saber como são suas ídolas nos bastidores dos show. E Edson Bibiu, bailarino de Ludmilla, revelou alguns detalhes da convivência com a musa. O dançarino, que acompanha a cantora em suas apresentações, conversou com Tuka Carvalho, no podcast Bulldog Show, ao lado dos amigos grupo Funtastic, formado por ex e atuais dançarinos das cantoras Anitta, Ludmilla e Valesca Popozuda.

Durante a entrevista, Bibiu relembrou quando Brunna Gonçalves anunciou que não faria mais parte do balé da cantora Ludmilla, sua esposa. A dançarina e ex-BBB22 era uma das principais artistas do elenco, mas decidiu se afastar dos compromissos ao lado da amada.

“Na verdade, a Brunna se tornou uma celebridade, uma artista, muito rápido. Já nos shows da Lud, ela já tinha um destaque muito grande e depois que elas assumiram um relacionamento se criou um carinho muito grande pela Brunna. Então ela acabou virando uma celebridade”, começou ele.

E completou: “Ela não saiu [do balé] porque ela quis. Ela ama. Tanto que até hoje ela está em cima do palco, arruma uma maneira pra dançar”, afirmou Bibiu, que estava ao lado de Lukinhas e Jhury Nascimento, seus companheiros de banda.

Logo depois, o bailarino revelou o motivo de Brunna ter deixado de dançar: “No Rock in Rio ela dançou, tem um número dela no show, que é o Maldivas que ela entra. Sempre que tem uma oportunidade de algum vídeo dance que ela quer dançar. Ela fala: ‘Amigo, faz pra mim, quero dançar’. A saída foi por esse motivo, de ela ter se tornado uma celebridade. Depois de ter entrado no Big Brother então, a menina explodiu. É o momento dela como artista, de experimentar outras coisas. Mas ela é praticamente do balé, vive com a gente”, relatou Bibiu.