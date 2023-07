Qual candidata merece ganhar o título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2023? VOTE

A final do concurso A Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023 irá ocorrer no dia 23 de julho, às 19h, em frente do Palácio Rio Branco, com direito a banda de música sertaneja, Dj, e claro, a torcida organizada das candidatas, que prometem altas perfomances durante suas apresentações, como tocar berrante, estourar muxinga, entre outras surpresas.

Como tradição da coluna, vamos eleger a Rainha Popularidade ExpoAcre. Já vamos adiantando que vem premiação e faixa por aí! No ano de 2022, Sarah Aiache foi eleita Rainha Popularidade ExpoAcre. Ao todo 17 finalistas estão na disputa pelo titulo de Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, quer saber, qual candidata merece ganhar o título?



Josuele Castro Thais Aruna Maiane Sobrinho Lohana Martins Juliane Lima Anielly Veloso Karol Cavalcante Giuliana Tabosa Deja Aguiar Cristina Filgueira Quinberli Silva Sarah Cristinny Roméria Costa Dayelli Nolasco Thamires Guerreiro Ana Clara Ray Geruza

Obs: o resultado desta enquete não interfere e nem tem vínculo com a competição oficial, que tem a organização dos colunistas Gigi Hanan, Roberta Lima e ExpoAcre.