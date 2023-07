VÍDEO: jovem é agredida com socos e chutes durante madrugada no interior do Acre

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma jovem é abordada por quatro pessoas em duas bicicletas e é agredidas com socos e chutes. A situação aconteceu no município de Manoel Urbano, no interior do Acre, na madrugada deste sábado (22).

Segundo informações, as agressões iniciaram após o quarteto tentar assaltar a jovem e tentar pegar o celular dela.

No vídeo, retirados de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a jovem é jogada no chão e agredida.

VEJA O VÍDEO: