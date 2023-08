Atriz da Globo é fotografada em Terra Indígena no Acre; veja detalhes na coluna do Moisés

Boa música, jantar e amigos queridos. Foi assim que a advogada Socorro Rodrigues comemorou os 60 anos, nesta quinta-feira (3), com uma festa para amigos e familiares no Buffet do Vila Rio, Jardim Alah. Veja quem passou por lá!

Feijoada delícia, samba com Anderson Liguth e Banda e amigos fizeram o astral do aniversário de Andréa Zílio que aconteceu no dia 22 de julho, em uma chácara nos arredores da cidade. A comemoração seguiu até altas horas. Dar uma conferida quem esteve por lá.

Foi em clima intimista, com jantar em família, a celebração de aniversário do Advogado Rodrigo Aiache, na quarta-feira (2). Parabéns!

Tem circulado pelo WhatsApp um save the date da festa de aniversário da DJ Cau Bartolo: ela faz 38 anos no dia 9 setembro. O vídeo, bem a seu modo, é uma bela animação com uma chamada para a festança batizada de “Tropicaos”.

Geny Abrahão comemora 60 anos no dia 25 de setembro. A celebração será com um festão no AFA Jardim. Os mais chegados já receberam o save the dat

As diretoras, produtoras e roteristas de cinema e televisão, Iafa Britz e Anna Muylaert, nomes expressivos na arte audiovisual brasileira da atualidade, em Cruzeiro do Sul, foram ciceroneadas pelo cineasta Sérgio de Carvalho. Na foto, um passeio pelo Rio Crôa, paraíso no coração da floresta acreana.

Cineasta Sérgio de Carvalho participará como palestrante, nos dias 14 e 15 de agosto, do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, em Vitória (ES). Gestoras e gestores municipais, estaduais e federais de cultura se encontrarão presencialmente para fortalecer a articulação em rede no avanço de suas pautas. O Encontro é para refletir e melhor se preparar para o novo tempo das políticas públicas de cultura no Brasil.

Imersão

A atriz Mariana Xavier ficou conhecida nacionalmente por seu trabalho na trilogia “Minha Mãe É Uma Peça”, onde interpretou Marcelina, filha da personagem do falecido ator Paulo Gustavo, e mais 69 criadores de conteúdo estiveram em Mâncio Lima onde participou de uma vivência de seis dias com o Povo Puyanawa. A imersão foi uma iniciativa da ONG Creators Academy, com o objetivo de criar conexões entre criadores de conteúdo e os diversos biomas amazônicos para que questões ambientais sejam debatidas.

Festival Pan-Amazônico de Cinema

Duas produções do audiovisual acreano foram selecionados para se apresentar no Festival Pan-Amazônico de Cinema que acontece na próxima quinta-feira (10), no Cine Líbero Luxardo, na Fundação Cultural do Pará, em Belém: “Noites Alienígenas” de Sérgio de Carvalho e o documentário “Maués – A Garça” dirigido por Isabelle Amsterdam (foto). O documentário apresenta registros do diário e caderno de trabalho do artista acreano Maués Melo. As obras acreanas foram selecionados após a análise de 848 filmes, entre curtas e longas-metragens de documentários e ficção do Brasil.

O tema da edição deste ano do Festival, que irá até o dia 20 de novembro, é “O cinema de todas as Amazônias na luta pela floresta em pé”. Noites Alienígenas será exibido na abertura oficial do evento.