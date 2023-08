Companhia do Calypso agita o Festival do Açaí em Feijó e atrai mais de 20 mil pessoas; ASSISTA

No último fim de semana, a cidade de Feijó foi palco de um evento inesquecível para os admiradores da música regional. Com uma plateia impressionante de mais de 20 mil entusiastas, a Companhia do Calypso incendiou o palco com sua performance enérgica e cativante.

Em uma conversa exclusiva com o jornalista Douglas Richer, as vocalistas Fenix Ribeiro e Paulinha Miranda abriram as portas dos bastidores da banda, compartilhando os desafios e triunfos ao longo dos mais de 20 anos de carreira. A Companhia do Calypso, que já conquistou o coração de gerações inteiras, tem sido uma presença constante na cena musical, irradiando energia e ritmo por onde passa.

Além de discutir a história da banda, as talentosas vocalistas também deram uma prévia emocionante das surpresas que os fãs podem esperar para este ano. Entre as novidades empolgantes, destaca-se o lançamento de um projeto inovador de áudio visual. Com uma visão que mescla a identidade marcante da Companhia do Calypso com as tendências audiovisuais contemporâneas, o projeto promete envolver o público de maneiras inéditas.

Os fãs da banda e os amantes da música regional certamente têm muito para aguardar com expectativa, à medida que a Companhia do Calypso continua a evoluir e a elevar o nível de suas apresentações. Para conferir todos os detalhes da entrevista exclusiva e saber mais sobre o projeto de áudio visual, não deixe de ler a matéria completa.