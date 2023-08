ContilNet lança time de influenciadores para cobertura da Expoacre Juruá; confira

O ContilNet preparou um time de influenciadores para a cobertura segunda maior feira de agronegócios, a Expoacre Juruá. O trabalho dos influenciadores no ContilNet já é tradicional na nossa programação e virou referência. Com conteúdo descontraído, o time é aguardado pelos internautas que esperam a divulgação dos nomes.

O time é composto com influenciadores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que fazem parte de diversos segmentos como lifestyle, humor e beleza.

VEJA MAIS: ContilNet, TV Rio Branco e Sans Filmes fazem transmissão ao vivo da Expoacre Juruá

Conheça os influenciadores

André Inacio

André é empresário, influenciador e acumula 19,5 mil seguidores no Instagram. André Inácio estará na cobertura do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco na primeira noite de feira, na quarta-feira (30).

Narjara Lima

Narjara é de Cruzeiro do Sul e conta 14,3 mil seguidores. A influenciadora estará na transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco no primeiro dia de feira, na quarta-feira (30).

Samira Gomes

Samira é de Cruzeiro do Sul e conta com 33,5 mil seguidores no Instagram. A influenciadora estará na transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco na quinta-feira (31).

Patrick Tavares

Patrick é influenciador e radialista. Com 46,4 mil seguidores, Patrick estará na transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco na quinta-feira (31).

Mateus Souza

O influenciador conta com 70,4 mil seguidores e estará com o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco na quinta-feira (31), no segundo dia de feira.

Nycolle Manhani

Nycole tem 8,3 mil seguidores no Instagram e estará na cobertura do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco na sexta-feira (1).

Sandy Monteiro

A influenciadora divide sua rotina com os mais de 15 mil seguidores que acumula no Instagram. Sandy estará no ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco no sábado (2), penúltimo dia de feira.

Giovana Freire

Giovana é Miss Universo Cruzeiro do Sul 2023 e Rainha da Farinha 2022. A influenciadora tem 18 anos e acumula 7,6 mil seguidores no Instagram. Giovana estará ao vivo com o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco no sábado (2).

Rebeca Aguiar

Rebeca é influenciadora, estudante de medicina e divide sua rotina com os mais de 78,8 mil seguidores no Instagram. A influenciadora estará com o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco no penúltimo dia da feira, no sábado (2).